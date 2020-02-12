المصرية للاتصالات تختار هيرميس وسيتي بنك لدراسة بدائل التصرف في حصتها بفودافون

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي، إن الشركة اختارت تحالفا مكون من هيرميس وسيتي بنك ليكون مستشارها لدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في ظل عرض شركة الاتصالات السعودية Stc الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.

وتمتلك مجموعة فودافون العالمية ٥٥٪ من شركة فودافون مصر، بينما تمتلك المصرية للاتصالات ٤٥٪ من الشركة.

وكانت شركتي stc وفودافون العالمية وقعا اتفاق مبدئي لاستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر مقابل ٢.٤ مليار دولار، على أن تتم الصفقة منتصف العام الجاري.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قال منذ ساعات في بيان صحفي إن شركة فودافون مصر تقدمت بطلب لدراسة الموقف القانوني لاستخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بها، في ظل تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول.