أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

فودافون تطالب "المنافسة" بدراسة استخدام حق الشفعة في صفقة البيع لـ STC

05:32 م الأربعاء 12 فبراير 2020
فودافون تطالب "المنافسة" بدراسة استخدام حق الشفعة في صفقة البيع لـ STC

فودافون

كتب- عبدالقادر رمضان:

أكد مسؤول الإعلام، في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمصراوي، أن شركة فودافون مصر، تقدمت للجهاز بالفعل، بطلب لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر".

وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر، والباقي لشركة فودافون العالمية، وتنص اتفاقية المساهمين، على أن للمصرية للاتصالات الحق في شراء أسهم فودافون العالمية إذا رغبت الأخيرة في بيع حصتها، فيما يعرف بـ "حق الشفعة".

ووقعت فودافون العالمية، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية " STC" لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55%.

وقال المسؤول الإعلامي، إن الجهاز سيقوم بدراسة طلب فودافون مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن فودافون تقدمت بهذا الطلب للجهاز حتى لا تقع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.

وتقدر قيمة الصفقة المحتملة لبيع 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية بنحو 2.4 مليار دولار.

شركة فودافون الممارسات الاحتكارية المصرية للاتصالات شركة STC
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان