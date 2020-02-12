فودافون تطالب "المنافسة" بدراسة استخدام حق الشفعة في صفقة البيع لـ STC

كتب- عبدالقادر رمضان:

أكد مسؤول الإعلام، في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمصراوي، أن شركة فودافون مصر، تقدمت للجهاز بالفعل، بطلب لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر".

وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر، والباقي لشركة فودافون العالمية، وتنص اتفاقية المساهمين، على أن للمصرية للاتصالات الحق في شراء أسهم فودافون العالمية إذا رغبت الأخيرة في بيع حصتها، فيما يعرف بـ "حق الشفعة".

ووقعت فودافون العالمية، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية " STC" لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55%.

وقال المسؤول الإعلامي، إن الجهاز سيقوم بدراسة طلب فودافون مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن فودافون تقدمت بهذا الطلب للجهاز حتى لا تقع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.

وتقدر قيمة الصفقة المحتملة لبيع 55% من فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية بنحو 2.4 مليار دولار.