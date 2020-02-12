شعبة القصابين: ارتفاع طفيف في أسعار المواشي القائمة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار المواشي القائمة، بشكل طفيف، خلال 15 يومًا حيث زاد سعر الكيلو جنيهين مع ارتفاع تكاليف التربية، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المواشي القائمة ارتفعت بنحو جنيهين للكيلو، مقانة بأسعار بداية الشهر الجاري.

وأضاف عبد الباسط، أن سعر الكيلو القائم ارتفع إلى 47 جنيها في الأسواق اليوم الأربعاء، مقابل 45 جنيها.

وأرجع محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الماشية القائم إلى ارتفاع تكاليف تربية المواشي خلال الفترة الماضية.

وقال وهبه، إن ارتفاع أسعار القائم لن تؤثر على الأسعار اللحوم حاليا بالأسواق، ووصف الارتفاع بأنها زيادة طفيفة.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم في القاهرة الكبرى بين 130 و140 جنيها، وسعر الكيلو في المحافظات بين 110 و120 جنيها، بحسب المنطقة التي بتباع بها.

وكانت أسعار المواشي القائمة ارتفعت خلال نوفمبر الماضي لقلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف، بحسب ما قاله عبد الباسط في وقت سابق لمصراوي.