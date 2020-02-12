بنك القاهرة يتعاقد مع استشاري عالمي لوضع خطة للمنتجات الرقمية في 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك تعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة للمنتجات المصرفية الرقمية خلال الـخمس سنوات القادمة بما يعزز من استراتجية البنك في تطوير المنتجات القائمة ورفع الوعي لدى العملاء.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن البنك يخطط لإطلاق أول فرع إلكتروني في أحد المراكز التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بغرض تمكين العملاء من إجراء عملياتهم المصرفية، كما يستهدف إطلاق فرع ثاني رقمي خلال العام الجاري بعد تشغيل الفرع الأول.

وأوضح فايد أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة مثل الإنترنت بنكج والموبايل بنكج، وتقديم كارت ميزة المدفوع مقدما والدبت، فضلا عن حصولهم على موافقة المركزي على تقديمهم خدمة "QRZ" مستهدفا تطويرها لزيادة التعامل بها لدى التجار.

وبحسب فايد فإن مصرفه يسعى للتوسع في المنتجات الرقمية لدعم خطط الدولة والبنك المركزي في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني والحد من تداول الكاش، وتحقيق الشمول المالي عبر جذب شريحة جديدة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وأضاف فايد أن إجمالي عدد كروت ميزة بلغ 350 ألف بطاقة بداية من طرحها في مارس الماضي، فيما تجاوزت عدد المستخدمين في المحفظة الذكية 200 ألف مشترك بنسبة تفعيل 11%.

وقال فايد إن عدد بطاقات الكريدت كارد تضاعفت 3 مرات خلال آخر عامين، حيث يشهد البنك نموا كبيرا في الكروت المختلفة.