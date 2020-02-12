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أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2020

04:54 م الأربعاء 12 فبراير 2020
أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه و 15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر والبركة عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأجنبية على مستواه في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأجنبية ثابتا في بنوك العربي الأفريقي والإسكندرية والتجاري الدولي وقناة السويس، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار

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