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كيف جمعت مصر 304 مليارات جنيه من الضرائب في 6 أشهر؟ (إنفوجرافيك)

04:53 م الأربعاء 12 فبراير 2020
كيف جمعت مصر 304 مليارات جنيه من الضرائب في 6 أشهر؟ (إنفوجرافيك)

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات وزارة المالية، وصول إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى نحو 303.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز المصادر الرئيسية لحصيلة النصف الأول من العام والتغير فيها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.

https://www.masrawy.com/files//Downloads/9999666.jpg

وزارة المالية الضرائب إيرادات الدولة

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