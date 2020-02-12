كيف جمعت مصر 304 مليارات جنيه من الضرائب في 6 أشهر؟ (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
أظهرت بيانات وزارة المالية، وصول إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى نحو 303.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 35.5% من الحصيلة المستهدفة خلال العام ككل.
ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز المصادر الرئيسية لحصيلة النصف الأول من العام والتغير فيها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
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