تعيين رئيس جديد لقطاع العمليات البنكية بكريدي أجريكول مصر

كتبت-منال المصري:

قال بنك كريدي أجريكول مصر، في بيان للبورصة المصرية إن فيليب إنجالبال، رئيس قطاع العمليات البنكية وعضو مجلس إدارة تنفيذي في البنك تقدم باستقالته منصبه.

وأضاف البنك أنه عين فرانك سينبيييه، رئيسًا لقطاع العمليات البنكية خلفًا لإنجالبال، على أن يكون هذا القرار رهنًا بموافقة البنك المركزى.

وبدأ بنك كريدي أجريكول مصر عمله في مصر من سنة 2006 ويقدم مجموعة من الخدمات المالية المختلفة مثل منتجات التجزئة المصرفية وتمويل الشركات الكبرى.