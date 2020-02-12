"الوطنية لذوي الإعاقة" تنظم أول دورة للصيانة البرمجية للحاسب للمكفوفين

كتب- علاء حجاج:

نظمت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة أول دورة تدريبية احترافية من نوعها في مجال الصيانة البرمجية للحاسب الآلي مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

وبحسب بيان من الأكاديمية، اليوم الأربعاء، شارك في الدورة أكثر من 250 من ذوي الإعاقة البصرية من مختلف البلدان العربية، واستمرت على مدار 10 أيام.

تهدف الاكاديمية من خلال هذه الدورة إلى تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة على أحدث النظم التكنولوجية، وشارك متدربين من 11 دولة عربية هي: (مصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، والإمارات، والجزائر، واليمن، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين).

وجاءت المشاركة إما بالحضور في مقر الأكاديمية بالقرية الذكية أو المشاركة من خلال البث المباشر على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

وقالت عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للخدمات والمسئولية المجتمعية إن الدورة تهدف إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية من الدخول إلى سوق العمل من خلال إكسابهم مهارات ومعارف جديدة في مجال الصيانة البرمجية للحاسب الآلي.

كما تهدف الدورة إلى ‎توفير بيئة تقنية سهلة الوصول للمكفوفين تتيح لهم العمل على برامج وادوات الصيانة باستخدام برامج قارئات الشاشة والتقنيات المساعدة، والتعرف على مختلف جوانب الصيانة البرمجية للحاسب الآلي، بحسب شقوير.

وقالت رانيا الوحش مدير الأكاديمية الوطنية لذوي الاعاقة إنه بنهاية التدريب يكون المشاركون من ذوي الإعاقة البصرية قد تمكنوا من اكتساب العديد من المهارات التقنية مثل: إدراك طبيعة عمل الحاسبات، وإعداد بيئة مناسبة لكل جهاز مكتبي أو محمول لاستقبال أي نظام تشغيل، وتثبيت وإدارة نظام التشغيل windows 10.

كما يتمكن المتدربون من حماية الأجهزة من الفيروسات والاختراقات، والقدرة على تشفير البيانات، ومعرفة حالة القرص الصلب وما قد يتطلبه من عمليات في حالة مواجهة مشكلة ما، ومعرفة حالة الذاكرة المؤقتة والمعالج والتعامل معهم برمجيا.