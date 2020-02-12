بعد الـ 100 مليون نسمة.. مصر الأولى عربيا و14 عالميا في عدد السكان (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

احتلت مصر المركز الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، أمس الثلاثاء.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن أمس، عن وصول عدد السكان في مصر 100 مليون نسمة، لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان.

وانخفض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي إلى 1.78% ليسجل أقل معدل زيادة خلال السنوات العشر (2010-2019).

ويرصد الفيديوجرافيك، تفاصيل الزيادة السكانية في مصر خلال العام الماضي.