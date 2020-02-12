التمويل الدولية توقع اتفاقية مع شركة تنمية لدعم التمويل متناهي الصغر

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية مع شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تعزيز قدراتها على توسيع نطاق خدماتها في مصر للفئات المهمشة ماليًا.

وبحسب البيان، تشكل الاتفاقية جزءًا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل والمساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر.

وتمثل الاتفاقية أول مشروع في إطار برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي، تهدف إلى خلق فرص العمل المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في المنطقة، حيث يحظى هذا الصندوق بدعم من حكومات كلٍ من هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.

وبحسب البيان، تعد شركة تنمية أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر، وتبلغ حصتها من السوق حوالي 25%، ولديها شبكة فروع كبيرة في مصر.

وسيشمل المشروع، الذي يتضمن مرحلتين، مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض، وإجراء دراسة لإدارة المخاطر، وكذلك مراجعة الموارد البشرية بالشركة.

وستثري نتائج هذه الدراسات أنشطة المرحلة الثانية للمشروع، حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناء على أولوياتها.

وقال عمرو أبوعش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية، إن التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحًا باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين ماليًا.

وأضاف أن الاتفاقية ستساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية.

وذكر أبوعش، أن وجود قطاعٍ قويّ من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا حيويًا لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المرتفعة في مصر.

وتابع بقوله: هناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية؛ لتوسيع نطاق خدماتها للأفراد ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ قدرت الفجوة التمويلية الرسمية للقطاع بنحو 46.7 مليار دولار عام 2017، كما أن ثلث البالغين في مصر فقط لديهم إمكانية فتح حساب مصرفي.

وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن "هدفنا هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالي في مصر".

وأضاف اللبدي "مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل تنمية، سيسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية، ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع".

ومؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في أنحاء العالم.