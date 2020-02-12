أورنج مصر تستثمر 4 مليارات جنيه لتحديث الشبكة والبنية التحتية في 2020

كتب- علاء حجاج :

قالت شركة أورنچ مصر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنها ستضخ استثمارات جديدة بشبكتها بقيمة 4 مليارات جنيه، خلال العام الجاري، لتطوير وتحديث البنية التحتية.

وبحسب بيان الشركة، يبلغ حجم استثمارات أورنچ أكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر على مدى 20 عاما.

وتعد أورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث رفعت خلال عام 2017 رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة.

وعادت أورنچ مصر لتحقيق الربحية في 2019 مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات العام الماضي، بحسب البيان.

وكانت أورنچ مصر وقعت اتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات حوسبة سحابية خاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة باستثمارات 135 مليون دولار.

وافتتحت أورنچ مصر العام الماضي، مركزا جديدا للاتصالات في القرية التكنولوجية بأسيوط لخدمة عملائها خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

كما تشارك "أورنچ لاب" – Orange Lab المتخصصة في الأبحاث والتطوير في توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجي الجامعات في مختلف المحافظات وخاصة في الصعيد للعمل في سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.