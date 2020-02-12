البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع شركة Ripple لاستقبال حوالات المصريين بالخارج

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة Ripple، ليتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج، ليصبح بذلك البنك الأهلي أول بنك في مصر يستخدم تقنيات Block Chain، بحسب بيان صحفي من البنك اليوم الأربعاء.

وBlock Chain هي تقنيات تسهم بشكل فعال في التأكد من تنفيذ العمليات المالية بأقل معدلات أخطاء حيث تلتزم الشركة بالتحديث الأمني للشبكة بشكل دوري بحيث يتوافق مع أية معايير جديدة للأمان.

وحضر توقيع الاتفاقية هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة، وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطي، رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية، وخالد طه رئيس مجموعات العمليات، وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي الشركة وفريق عمل القطاعات المعنية بالبنك.

ومثل شركة Ripple في مراسم التوقيع كلا من نافين جوبتا، العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومارك جونسون، نائب الرئيس للمبيعات، ووليد بن عثمان، المسئول عن المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارون واجنر، رئيس إدارة المشروعات.

ونقل البيان عن وفد شركة Ripple إن الاتفاقية تعد نقلة قوية في استراتيجيتهم الواعدة للانتشار بالمنطقة، لكونها تتم بشراكة البنك الأهلي الذي يعد الشريك الاستراتيجي المفضل والمميز للشركة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن تنفيذ تلك الاتفاقية سيضيف رافدا جديدا وهاما لاستقبال الحوالات من المراسلين تحت اسم Ripple Net والتي تعد الأولى من نوعها بين البنوك المصرية.

وبحسب عكاشة، يأتي ذلك في إطار دور البنك الداعم لتطوير أعمال الحوالات الواردة من مختلف دول العالم، وخاصة منطقة الخليج العربي متمشيا مع وجود معايير دولية موحدة لطرق معالجة الحوالات المتبادلة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الدولية بما يتيح التوسع في فتح أسواق جديدة للبنك.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن شبكة Ripple Net تضم أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية منتشرة بكافة دول العالم، ومن المتوقع نمو إعداد المشتركين بتلك الشبكة بشكل مطرد.

وأضافت داليا، أن الخدمة تتيح إضافة آليات تسهم في دعم إدارة السيولة، وكذلك زيادة حصيلة البنك الأهلي من العملات الأجنبية.

وأشارت الباز، إلى أن القناة الجديدة ستتيح توفير المزيد من الوقت للتعاون مع مراسلين جدد استجابة من البنك لاحتياجات عملائه الحاليين والجاري استقطابهم من خلال تقديم خدمة أفضل وأسرع.

وأشارت غادة البيلي، الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، إلى أن الاتفاقية ستسمح بتحسين آليات إدارة السيولة من جانب المراسلين والبنك على حد سواء حيث يتاح للمراسل معرفة الرصيد الحقيقي للعمليات بشكل لحظي.

وأكدت أن هذا النظام مطبق فعليا لدي العديد من مراسلي البنك الحاليين، إضافة إلى وجود خطط مستقبلية لتطبيقه لدى العديد من المراسلين الأخرين في دول الخليج العربي، كما تتيح إمكانية الربط مع عدد من المراسلين بدول أخري كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا، وذلك سعيا لتقديم خدمة تتسم بالفاعلية والكفاءة.

وقال هشام السفطي، رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية بالبنك، إنه تم إجراء كافة اختبارات الأمان من الجانبين قبل توقيع الاتفاقية بالتنسيق مع إدارات أمن المعلومات بالبنك للتأكد من عدم وجود أية ثغرات بالنظام قد تعرقل تطبيقه في أي من مراحله بحيث تم إجراء كافة التعديلات، وفقا والملاحظات التي طرأت أثناء المراحل التجريبية لتعزيز كفاءة تلك القنوات لما تشمله من عوامل أمان والتي تعد من أهم أولويات المنظومة.