البترول: شركة بكتل ترغب في تنفيذ مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات

كتب- مصطفى عيد:

استقبل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، براندون بكتل، رئيس شركة بكتل الأمريكية، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صحفي من الوزارة.

وقال البيان إن الجانبين بحثا أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم انجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها، وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس.

وأبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع، وفقًا للبيان.

ونقل البيان عن رئيس بكتل، قوله إن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية، مشيداً بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول والعمل الجاد على إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة والمقاييس العالمية.

وأشاد بكتل بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح وأهداف القطاع.