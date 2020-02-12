البترول: شركات أوروبية تعلن رغبتها الاستثمار في مصر بمجال التنقيب

كتبت- مصطفى عيد:

أعلنت شركات أوروبية للبترول عن رغبتها في الاستثمار بمصر، وذلك خلال اجتماع وزير البترول مع مسؤولي عدد من شركات البترول العالمية المشاركة في مؤتمر مصر الدولي الرابع للبترول إيجيس 2020.

ووفقا لبيان وزارة البترول اليوم الأربعاء، فإن الوزير طارق الملا، اجتمع مع كلا من جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، وديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عام الشركة بمصر، لمناقشة خطط الشركة لعملها بمصر في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

وبحسب البيان، تعد أباتشي أعلى الشركات انتاجا للبترول والغاز بالصحراء الغربية.

وقال الملا، خلال الاجتماع، إن قطاع البترول ينفد حاليا برنامجا لدعم معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام وزيادتها، وهو ما يحتم تعزيز كفاءة الأداء الإنتاجي خلال الفترة المقبلة في شركتي خالدة وقارون التي يشارك فيهما الجانبان المسئولتين عن القيام بعمليات وتنفيذ الخطط.

وأضاف الملا، أن الصحراء الغربية لا زالت تزخر بالفرص الجاذبة وتمثل أهم مناطق إنتاج مصر من البترول الخام، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة، ومصادر غير تقيدلية للزيت الخام والغاز.

ونقل البيان عن مسئولين من شركة أباتشي، قولهم إن الشركة ملتزمة بالحفاظ على التزامتها بالحفاظ على استثمارتها في مصر، ورفع كفاءة العمليات والاستثمار في تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج.

وأضافت الشركة، أنها تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ خطة عمل لتنمية ورفع معدلات الإنتاج في حقول شركة قارون، مما سيؤدي إلى إنتاج جديد خلال الفترة القريبة، مشيرة إلى أن برنامج المسح السيزمي والذي تم تنفيذه مؤخرا بالصحراء الغربية أظهر نتائج إيجابية تعكس وجود احتمالات وفرص لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وذكر المسؤولون أن الشركة لديها خطة لحفر المزيد من الآبار في الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة.

وبحث وزير البترول مع وفد من مسؤلي شركة omv النمساوية الفرص الاستثمارية المتاحة في البحث وإنتاج البترول والغاز، وذلك في ظل رغبة الشركة للعودة للعمل في مصر مرة أخرى.

وأعرب الملا خلال اللقاء عن ترحيبه بتوجه الشركة النمساوية واهتمامها بالعودة للاستثمار وإبرام شراكة جديدة مع مصر، وأنه سيتم العمل على توفير كافة سبل النجاح والاستدامة.

وأشار الملا إلى تقدم المناخ الاستثماري في صناعة البترول دفعت عدداً من كبريات الشركات العالمية مثل أكسون موبيل وشيفرون إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في مصر بمناطق جديدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر.

وأعرب مسئولو الشركة النمساوية عن تطلعهم للعودة للعمل في مصر وتحقيق النجاحات وأن تكون مصر أحد مفاتيح النجاح الجديدة لها فى منطقة الشرق الأوسط خاصة أنها تعمل حاليا في ال‘مارات وتسعى إلى تنمية أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار فى مصر .

واجتمع الملا مع وفد من شركة اكوينور النرويجية للطاقة، حيث تم بحث الفرص المتاحة ورغبة الشركة للاستثمار في مصر والدخول في سوق صناعة البترول المصرية لأول مره في مجال البحث والإنتاج عن الغاز الطبيعي.

وأكد مسئولو الشركة أن مصر من أفضل الدول في المنطقة للعمل في مجال البحث والإنتاج للغاز الطبيعي خاصة مع ما تحقق من نجاحات في البحر المتوسط لاكتشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه.

وأكدوا أن مناطق غرب المتوسط ودلتا النيل والبحر الأحمر محل إهتمام من الشركة لبدء أعمالها في مصر في صناعة الغاز، كما تسعى أيضا للعمل في الطاقات المتجددة.

ووجه مسئولو الشركة الدعوة لقطاع البترول المصري لزيارة النرويج والتعرف على إمكانياته البترولية.