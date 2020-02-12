مصادر: طرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة منتصف أبريل المقبل

كتبت - منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية على اطلاع بعملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، أن طرح البنك سيكون منتصف شهر أبريل المقبل طبقا لخطة الطرح، ونتائج الجولات الاستكشافية.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح سيتم من خلال طرح عام وخاص في نفس التوقيت.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، وإتش إس بي سي.

وكان مديرو الطرح ومسؤولين من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبوظبي ودبي ولندن الشهر الماضي وأخرى في أمريكا الأسبوع الماضي للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.

وبحسب المصادر جاءت نتائج الجولتين إيجابية وحققت الهدف منها، واللجنة القائمة على عملية الطرح ستحدد نسبة الطرح العام والخاص بعد الانتهاء من بعض الإجراءات اللازمة.

وقالت المصادر، إن عملية الطرح لزيادة رأسمال البنك، ستكون من خلال طرح حصة في سوق المال، دون الاتجاه لبيع حصة لمستثمر بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة سواء لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لاتذهب لعدد محدود من المستثمرين، كما يعزز من الطروحات الحكومية.

وأشارت المصادر، إلى أن القائمين على خطة طرح بنك القاهرة في البورصة سيكتفون بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية.

وأوضحت المصادر أن سبب ذلك، هو زيادة التدفقات الدولارية الكبيرة إلى السوق المصري منذ بداية العام الجاري، لكن أي مستثمر عربي أو أجنبي، أو محلي، أو صناديق عالمية يستطيع الاشتراك في الطرح المحلي وشراء أسهم من حصة طرح البنك في البورصة.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة طرح البنك في البورصة ستصل إلى 45% من إجمالي رأسمال البنك.

ويخطط بنك القاهرة لطرح 45% فقط من أسهمه في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لتصريحات سابقة من محمد الأتربي رئيس بنك مصر، في مقابلة مع رويترز، لتظل ملكية الدولة في البنك 55%.