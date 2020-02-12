"توفيق" يتابع مع ريتر السويسرية توريد المعدات الجديدة لشركات الغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قدمت شركة ريتر السويسرية، عرضا حول الماكينات التي سيتم توريدها للشركة القابضة للغزل والنسيج وفقا للتعاقد المبرم مع وزارة قطاع الأعمال العام، في لقاء مع الوزير هشام توفيق، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

والتقى الوزير، وفدا من الشركة السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل والنسيج برئاسة نوربرت كلابر الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وجاء اللقاء في إطار متابعة تفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة ريتر السويسرية لتوريد معدات الغزل الحديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة.

وبحسب البيان، ستعمل الماكينات الجديدة بأحدث التقنيات وتكنولوجيا متقدمة بما يحقق كفاءة وجودة عالية في الإنتاج ويوفر في استهلاك الطاقة، وكذلك الخدمات اللاحقة من أعمال الصيانة وتدريب العاملين على استخدام المعدات الحديثة.

وقال الوزير، إن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج تستهدف تعظيم القيمة المضافة من القطن المصري وإعادته لمكانته الطبيعية كـ"ملك لأقطان العالم"، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على النهوض بهذه الصناعة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من سمعة متميزة في مجال الغزل والنسيج.

وأكد الوزير، أن خطة التطوير لا يشمل فقط تحديث الماكينات والمعدات وإنما تنمية الموارد البشرية، حيث تم رصد مبلغ نحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراته.

وتناول الوزير خلال اللقاء مع مسئولي الشركة السويسرية سبل رفع كفاءة المهندسين والعاملين في صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة من خلال توفير أحدث برامج التدريب.

وأوضح أنه يجري حاليا اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة للكيانات الجديدة (10 شركات) التي ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن في شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.

وشدد الوزير، على أهمية عنصر التسويق وضرورة إدارته بشكل احترافي لتمكين الشركات التابعة من فتح أسواق جديدة وزيادة صادراتها الخارجية. و تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة في تحديث البنية التحتية للمصانع وتهيئة المواقع لاستقبال الماكينات الجديدة.