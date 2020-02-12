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لأول مرة.. بتروجت توقع مذكرتي تفاهم لتنفيذ مشروعات بغينيا الاستوائية

11:02 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
لأول مرة.. بتروجت توقع مذكرتي تفاهم لتنفيذ مشروعات بغينيا الاستوائية

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بتروجت وغينيا الاستوائي

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، التوقيع على مذكرتي تفاهم لتنفيذ أعمال المشروعات البترولية بغينيا الاستوائية من خلال شركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" والذي افتتح أمس ويستمر حتى بعد غدٍ الجمعة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، وقع مذكرة التفاهم الأولى جابرييل أوبيانج ليما، وزير البترول والمعادن بغينيا الاستوائية، ووليد لطفي، رئيس شركة بتروجت.

وبموجب المذكرة ستقوم بتروجت بالعمل لأول مرة في غينيا الاستوائية، والقيام بأعمال وتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وفي مقدمتها مشروع لتكرير البترول.

كما وقع رئيس بتروجت مذكرة تفاهم أخرى مع محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم، للتعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات داخل غينيا الاستوائية، استغلالا للخبرات والإمكانيات التي يمتلكها الطرفان، بحسب البيان.

طارق الملا المشروعات البترولية غينيا الاستوائية معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2020 وزارة البترول شركة بتروجت

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