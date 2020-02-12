مصر توقع مذكرة تفاهم مع الصومال في مجال البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

وقع طارق الملا وزير البترول، مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالي عبد الراشد محمد أحمد، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" والذي افتتح أمس ويستمر حتى بعد غدٍ الجمعة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تستهدف مذكرة التفاهم أيضا نقل الخبرات المصرية في هذه المجالات إلى الصومال من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين في كلا البلدين.

وقال الوزير إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء، وبما يسهم كذلك في فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.