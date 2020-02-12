البترول تتفق مع شل مصر على تدريب القيادات الشابة بالقطاع

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شل مصر اتفاقية للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر في اطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم الأربعاء إن الاتفاقية جاء على هامش اليوم الأول لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020 " بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان تهدف الاتفاقية لاعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة، وتنفذ شركة شل مصر تدريبًا عمليًا لنقل الخبرة العملية إلى العاملين محل الاتفاقية.

وينفذ البرنامج التدريبي حتى 31 ديسمبر المقبل، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن الاتفاقية وقعها أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر.