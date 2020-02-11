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مؤتمر "Brokers Meeting" للعقارات ينطلق في العاصمة الجديدة السبت المقبل

06:13 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
مؤتمر "Brokers Meeting" للعقارات ينطلق في العاصمة الجديدة السبت المقبل

وحدات سكنية في العاصمة الجديدة

ينطلق يوم السبت المقبل، مؤتمر Brokers Meeting للترويج للقطاع العقاري، بفندق الماسة في العاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشركات المسوقة والمطورين العقاريين.

وقال محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة إثمار المنظمة لحدث Brokers Meeting، إن المؤتمر يهدف لتعزيز القطاع العقاري بفكر جديد مما يحقق انطلاقة جديدة لعام 2020 وطرح المزيد من الفرص التنافسية لهذا القطاع الحيوي في الأسواق العالمية فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المؤتمر يلعب دولار مهما في تقديم تكنولوجيا حديثه للترويج للسوق العقاري المصري وإثراءه.

وأكد على أهمية ضبط العلاقة وتنسيق العمل بين المطورين والمسوقين لما له من دور قوي وتأثير في القطاع العقاري المصري.

وتعمل شركة إثمار في مجال خدمات القطاع العقاري في السوق المصري منذ عشر سنوات، كما لديها العديد من الخدمات فيما يخص التسويق الإلكتروني أو البرامج المتخصصة لإدارة هذه الشركات.

مؤتمر Brokers Meeting القطاع العقاري العاصمة الإدارية محمد الحسيني
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