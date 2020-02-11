مليون طفل بأقل من 7 شهور.. 10 أرقام عن عدد سكان مصر بعد الـ 100 مليون

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصريين في الداخل إلى 100 مليون شخص، ويقدم مصراوي، أبرز 10 معلومات عن سكان مصر بعد تلك الزيادة.

1– زاد عدد المصريين في الداخل مليون طفل في أقل من 7 شهور، حيث ارتفع العدد من 99 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2019 إلى 100 مليون اليوم 11 فبراير 2020، وحدثت الزيادة في (205) يوم أي ستة أشهر و25 يوما.

2- بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة بما يعادل فرد كل 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

3– سجل معدل الزيادة الطبيعية ( الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87% عام 2018 بانخفاض 0.09%.

4– احتلت مصر المركز 14 عالميا من حيث عدد السكان بعد الزيادة الأخيرة.

5- سجلت القاهرة أكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنحو 9.9 مليون نسمة، وبعدها الجيزة 9.1 مليون نسمة، والشرقية 7.5 مليون نسمة.

6– سجلت محافظة جنوب سينــاء أقل المحافظات في عدد السكان 108 ألف نسمة، تليها محافظة الوادي الجديد 254 ألف نسمة.

7– انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2019 بنسبة 2.9% ليصل إلى 2 مليون و313 ألف مولود مقابل 2 مليون و382 ألف مولود في عام 2018.

8- أكبر عدد مواليد جاء في محافظة القاهرة 211.2 ألف مولود في 2019 وبعدها الجيزة 200.3 ألف مولود، بينما سجلت محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال العام حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.

9– سجلت محافظة سوهاج أعلى معدل لزيادة المواليد بنسبة 2.46% وتلتها أسيوط بنسبة 2.38% أما أقل المحافظات في معدل زيادة المواليد جاءت بورسعيد بنسبة 1.03% تليها القاهرة بنسبة 1.23%.

10- من المتوقع أن يزيد عدد السكان في مصر إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052 في حالة استمرار وتيرة الزيادة السكنية الحالية، ولكن في حال كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في ذات العام.