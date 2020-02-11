رئيس الإحصاء: "الزيادة السكانية" توازي الإرهاب وأي تنمية لن تصمد أمامها

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مشكلة الزيادة السكانية توازي الإرهاب، مشيرا إلى أن أي تنمية لن تصمد أمام الزيادة الكبيرة للسكان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، فضلا عن تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم.

ووصل عدد سكان مصر بالداخل منذ قليل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وذكر بركات أن الساعة السكانية تسجل لحظيا عدد المواليد والوفيات عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة حول الجمهورية.

وتوقع بركات، وصول عدد السكان مصر إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، في حال استمرت وتيرة الزيادة السكنية الحالية، ولكن في حال كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في 2052، وفقا لما قاله خلال المؤتمر الصحفي.