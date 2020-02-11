رئيس الإحصاء يتوقع وصول سكان مصر إلى 192 مليون نسمة في 2052

المشاط: تدريب 16.8 ألف شخص في 70 قرية بالصعيد ضمن برنامج "النداء"

كتبت- ياسمين سليم:

توقع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان مصر إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، في حال استمرت وتيرة الزيادة السكنية الحالية.

ولكن بركات، قال في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه في حال كثفت مصر جهودها للحد من المشكلة السكانية سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في 2052.

وصل عدد سكان مصر بالداخل منذ قليل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

ووصف بركات، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، مشكلة الزيادة السكانية بأنها توازي الإرهاب، مشيرا إلى أن أي تنمية لن تصمد أمام الزيادة الكبيرة للسكان.