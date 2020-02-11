المركزي للإحصاء: عدد سكان مصر يزيد فردا كل 18 ثانية

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن متوسط الزيادة الطبيعية في عدد سكان مصر بالداخل خلال 2019، يزيد فردًا في كل 18 ثانية.

وبحسب البيانات التي أعلنها الجهاز اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون فرد، أن عدد السكان يزيد 201 فرد في الساعة، وبمتوسط 3.3 فرد في الدقيقة، وحوالي 1.8 مليون فرد في السنة.

واحتلت محافظة سوهاج، المركز الأول في معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان، بنسبة 2.46% وتليها محافظة أسيوط 2.38% وقنا بنسبة 2.35% والمنيا 2.32%، فيما سجلت محافظة بورسعيد أقل نسبة في معدل الزيادة الطبيعية بنحو 1.02%.

وسجلت محافظة القاهرة الأكبر من حيث عدد المواليد خلال العام الماضي بنحو 211.2 ألف شخص، تلتها الجيزة بـ 200.2 ألف شخص، وسجلت بورسعيد أقل محافظة من حيث عدد المواليد بنحو 12.4 ألف شخص.