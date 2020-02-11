رسميا.. عدد سكان مصر بالداخل يصل إلى 100 مليون نسمة

كتبت- ياسمين سليم:

وصل عدد سكان مصر بالداخل منذ قليل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الساعة السكانية تسجل لحظيا عدد المواليد والوفيات عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة حول الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن مشكلة الزيادة السكانية توازي الإرهاب، مشيرا إلى أن أي تنمية لن تصمد أمام الزيادة الكبيرة للسكان.

وتابع "متفائلون في ظل قيادة سياسية تهتم بالقضية السكانية".