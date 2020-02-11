في انتظار الـ "100 مليون".. شاهد زيادة عدد سكان مصر لحظة بلحظة

تسجل الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد قليل، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة.

ومن المقرر أن تعلن وزيرتا التخطيط والصحة والسكان اليوم تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم.

وينشر مصراوي التغيرات اللحظية للساعة السكانية قبل تسجيل الـ 100 مليون نسمة.. تابع