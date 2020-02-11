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بعد قليل.. عدد سكان مصر بالداخل يصل إلى 100 مليون نسمة

12:53 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
بعد قليل.. عدد سكان مصر بالداخل يصل إلى 100 مليون نسمة

الساعة السكانية

كتبت- ياسمين سليم:

يصل عدد سكان مصر بالداخل، بعد قليل، إلى 100 مليون نسمة، بحسب التحديث السكاني لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

ومن المقرر أن تعلن وزيرتا التخطيط والصحة والسكان اليوم وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، فضلا عن تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم.

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

وخلال سنوات سابقة تابع مصراوي قضية التعداد السكاني من جوانب عدة، في هذا الملف عدد من تلك الموضوعات.. ويقدم مصراوي تغطية خاصة لوصول التعداد لهذا الرقم.

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