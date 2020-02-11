النساجون الشرقيون توقع تسوية بـ 229 مليون جنيه ضمن برنامج رد أعباء الصادرات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة لها لدى صندوق تنمية الصادرات عما تم تصديره حتى يونيو الماضي، بقيمة 229 مليون جنيه.

وسيكون سداد مستحقات الشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، على خمس سنوات، بنسبة 20% من المبلغ كل عام يتم سدادها في الربع الأول من كل عام، على أن تصخه الشركة مع مبالغ أخرى في شراء الأصول الثابتة، بحسب بيان الشركة.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه، خلال موازنة العام المالي الجاري، ووقع الصندوق خلال الأيام الماضية تسويات مع مجموعة كبيرة من الشركات لسداد متأخرات دعم الصادرات التي تراكمت على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح بيان الشركة، أن شركة موكيت ماك وشركة نيو ماك التابعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، تلتزم بضخ 229 مليون جنيه لزيادة الاستثمارات لعمل التوسعات في مصانع السجاد والموكيت بإضافة وحدات إنتاجية جديدة وإحلال بعض الماكينات القديمة بأخرى حديثة ذات تكنولوجي حديثة وطاقة إنتاجية أعلى وإنتاج أصناف جديدة من السجاد والموكيت، طبقا لمتطلبات الشركات العالمية المستوردة للسجاد والموكيت.