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تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:42 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

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