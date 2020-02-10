المركزي: تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه مع شركات متعثرة والتنازل عن 15.9 مليار جنيه فوائد

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن المركزي عقد اجتماعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مع 176 شركة تعمل في كافة القطاعات الصناعية والخدمية، لتسوية مديونياتها المتعثرة، ضمن مبادرات المركزي لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص والمصانع.

وأضاف المصدر أن هذه الاجتماعات التي عقدها في مقره أسفرت عن تسوية وحل مشكلات مديونيات مع البنوك بمبلغ 48.5 مليار جنيه.

وقال إن البنوك تنازلت في إطار هذه التسويات عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف وإلغاء قضايا عن 91 شركة، بالإضافة إلى الاتفاق على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية لصالح 78 مصنعا.