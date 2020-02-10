المالية تخفض توقعاتها لمدفوعات فوائد الديون إلى 564 مليار جنيه للعام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

خفضت وزارة المالية تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري بقيمة 5 مليارات جنيه في التقرير نصف السنوي للأداء المالي، الصادر اليوم الاثنين، مقارنة بتقديراتها في موازنة الدولة مع بداية العام المالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أنها تتوقع وصول مدفوعات فوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى 564.1 مليار جنيه مقابل تقديرات سابقة بالموازنة بقيمة 569.1 مليار جنيه.

وتزامن ذلك مع خفض الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام بشكل طفيف إلى 15.4% مقابل 15.5% مع بداية العام في يوليو الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 3.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ويتوقع عدد من المحللين أن يواصل البنك خفض الفائدة خلال الربع الحالي من العام.

ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الخفض إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك بعد أن ثبتها البنك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2020 في 16 يناير الماضي.

وسجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 16.2%، بحسب بيانات وزارة المالية، كما وصل متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة إلى 15.6% خلال نفس الفترة.

وأصدرت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 422.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019-2020، بنسبة 82.4% من إجمالي إصدارات الدين، بينما أصدرت الوزارة أذون خزانة بقيمة 90.4 مليار جنيه بنسبة 17.6% من الإصدارات.

ويعد استحواذ السندات على نسبة الغالبية من إصدارات الدين للعام الثاني على التوالي، إحدى أدوات الحكومة لمد آجال الدين الحكومي، ضمن خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الدين.

وسددت الحكومة مدفوعات عن الفوائد بقيمة 267.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 207.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 28.8%.

وسددت الحكومة مدفوعات عن الفوائد الخارجية بقيمة 19.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 22.1%، ومدفوعات عن الفوائد المحلية بقيمة 213.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.6%.

ومن بين الفوائد المحلية فوائد مدفوعة على الأذون بقيمة 119.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.7%، وفوائد مدفوعة على سندات الخزانة المصرية بقيمة 78.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45%.