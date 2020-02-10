أسعار الدولار تواصل التراجع والجنيه المصري في أقوى حالاته منذ التعويم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش في المتوسط خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح بين 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي.

والجنيه وفقا لأسعار الصرف اليوم، في أقوى حالته منذ الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

ويعزو خبراء اقتصاديين انخفاض الدولار إلى دخول تدفقات أجنبية بالعملة الصعبة في المحافظ المالية في مصر خاصة أذون وسندات الخزانة.

وشهد الدولار نزولا في سعره أمام الجنيه في مجموعة من البنوك حيث انخفض بقيمة قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية 3 قروش في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.