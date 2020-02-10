المالية تخفض توقعاتها لأسعار النفط 4 دولارات للبرميل في موازنة العام الجاري

كتبت-مها أبو ودن:

خفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري بواقع 4 دولارات للبرميل، عما كانت تتوقعه في مشروع موازنة العام المالي الجاري.

وبحسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي نشرته الوزارة اليوم الاثنين على موقعها فإن الوزارة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 64 دولارا خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت قد قدرته بقيمة 68 دولارا في مشروع موازنة العام نفسه.

وقالت الوزارة في التقرير إن توقع سعر برميل برنت جاء باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية وتوقع صندوق النقد لأسعار البترول في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي كما يتم الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.