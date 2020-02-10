مسؤولة "2 كفاية": وصول مصر لـ 100 مليون نسمه "يخض".. ونعمل للحد من الزيادة السكانية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مديرة مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي إن الإعلان غدًا عن تسجيل عدد السكان مصر في الداخل 100 مليون نسمة، فرصة للتوعية بخطر الزيادة السكنية.

وأضافت لمصراوي: "وزارة التضامن الاجتماعي لديها خطة كبيرة للحد من الزيادة السكنية من خلال مشروع 2 كفاية".

ويهدف مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل".

ومن المقرر أن تعلن وزيرتا التخطيط والصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع تسجيل عدد السكان في الداخل 100 مليون نسمة.

ووفقا لمصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن عدد السكان في مصر سيبلغ غدا 100 مليون نسمة، وفقا لما تظهره الساعة السكانية.

ووصفت ديزيريه، وصول سكان مصر إلى هذا العدد بأنه "رقم يخض".

وأضافت أن الوزارة تعمل على توعية الأسر المستهدفة عن طريق أكثر من وسيلة، منها حملات طرق الأبواب والندوات والحملات الإعلانية في التلفزيون والراديو.

وتستهدف الوزارة في المرحلة الأولى لمشروع 2 كفاية 10 محافظات هي الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة وهي محافظات الصعيد بأكملها بدءًا من الجيزة بالإضافة إلى محافظة البحيرة.

ووفقًا لبيان سابق لوزارة التضامن فالمحافظات المستهدفة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة.

ويستهدف المشروع 1.1 مليون من السيدات في سن الإنجاب، حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعيات أهلية.

وقالت ديزيريه إن الوزارة تعمل على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم الجمعيات الأهلية لتتمكن من تقديم خدمات تنظيم أسرة.

وأضافت أن مشروع 2 كفاية يرتكز على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والتوعية بالمشكلة السكانية من خلال تصحيح المفاهيم الصحية والدينية والمجتمعية الخاطئة الخاصة بتنظيم الأسرة وكثرة الانجاب.