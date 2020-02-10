"القناة للسكر" تستهدف إنتاج 400 ألف طن سكر أبيض في موسم 2021

القاهرة- وكالات:

قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، اليوم الاثنين، إن الشركة ستنتج 400 ألف طن من السكر الأبيض عندما تبدأ الإنتاج في موسم 2021، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ سالم الصحفيين على هامش مناسبة للصناعة في دبي أن مصنع الشركة سينتهي تشييده هذا العام، وسيصل المشروع إلى طاقته الكاملة البالغة 900 ألف طن في 2023.

وأضاف سالم، أن زراعة محصول 2021 ستبدأ في أواخر أكتوبر المقبل، متابعا وعند استكمال طاقة الزراعة الكاملة للمشروع سيجري إنتاج نصف السكر من الشمندر "البنجر" الذي يزرعه المشروع، والباقي من المزارعين المحليين.

وتابع أن مشروع غرب المنيا يهدف لإقامة أكبر مصنع لسكر الشمندر في العالم، كما سيزرع محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.

وأضاف أن السكر المنتج سيباع في السوق المصرية التي تعاني من عجز.

وقال سالم إن القناة للسكر ستغلق شريحة التمويل الثانية له خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووقعت القناة للسكر اتفاق تمويل بقيمة 169 مليون دولار لتمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل للمشروع قبيل الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار، خلال العام الماضي.

والمشروع الذي تقدر قيمته بنحو مليار دولار مملوك بحصة أغلبية لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، ومستثمرين آخرين في الإمارات، بينما تستحوذ شركة الأهلي كابيتال المصرية على نسبة 30% الباقية.