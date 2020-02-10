قطن مصري 100%.. تفاصيل إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، والمقرر إنشاؤه في مدينة المحلة، ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو، يوضح تفاصيل المصنع، الذي يتم بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية، لتكون الشريك في تطوير المصانع التابعة للشركة القابضة.

وكان أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم إنشاء مصنع جديد في غزل المحلة بطاقة إنتاجية تساوي طاقة الشركة، وسيتم إنشاؤه على أرض الشونة وسيعمل بماكينات حديثة سيتم استيرادها.

وسيكون المصنع الجديد أكبر مصنع غزل بعدد 182 ألف مردن قطن تحت سقف واحد، بحسب ما قاله مصطفى سابقا.

وبحسب الفيديو، يحتوى المصنع الجديد، على خط إنتاج خيط طرف مفتوح يتكون من 6 ماكينات، بالإضافة إلى أكفأ ماكينة كومباكت في العالم، وأحدث خط تفتيح وتنظيف مكون من 42 ماكينة كرد، 18 ماكينة سحب، و23 ماكينة تمشيط، و16 ماكينة برم.

كما يضم المصنع 112 ماكينة غزل كومباكت، تحتوي كل ماكينة على 1632 مغزلا، ويبلغ طولها 63 مترا،

وستصنع هذه الماكينات من خلال شركة ريتر السويسرية، لإنتاج خيوط رفيعة عالية الجودة، مغزولة من القطن المصري طويل التيلة بنسبة 100%، بحسب الفيديو.

وشرح الفيديو، طريقة التصنيع ومراحل الإنتاج، ابتداء من الكرد والبرم، وإنتاج الخيوط، وتصنيع الخيوط بوبرة منخفضة، لإنتاج غزول صناعة المفروشات والقمصان، كما تمكن خيوط الطرف المفتوح التي يمكن إنتاجها في المصنع، إنتاج خيوط متينة تستخدم في إنتاج الجينز.

وتعد عملية تطوير شركة غزل المحلة يجزءا رئيسيا في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج، والمقرر أن تكون مركزا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، بالإضافة غلى مركزين آخرين في كفر الدوار وحلوان.

وكان رئيس القابضة قال إنه سيتم الاحتفاظ ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العاملين على الماكينات الحديثة من خلال استشاري التطوير وموردي الماكينات.

وكان مجلس النواب، وافق على مشروع القانون، يمكن وزارة المالية من ضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج، لدى المؤسسات الدولية، لاقتراض نحو 540 مليون يورو تمكنها من استيراد الماكينات الجديدة للشركات.