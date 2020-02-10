"بشاي" تلحق بعز والسويس للصلب وتخفض أسعار الحديد 400 جنيه للطن

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، لمصراوي، إن شركة بشاي للصلب خفضت سعر طن الحديد، اليوم الاثنين، بنحو 400 جنيه، لتلحق بشركتي حديد عز والسويس للصلب.

وسجل سعر طن الحديد بشركة بشاي بنحو 9600 جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه الشهر الماضي، تسليم أرض المصنع، وفقا لقول الدجوي.

كما خفضت شركة الجارحي حديد التسليح بقيمة 150 جنيه، ليصل إلى 9500 جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الدجوي.

وأعلنت شركة حديد عز، أمس الأحد، خفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما خفضت شركة السويس للصلب سعر الطن بقيمة 300 جنيه، أمس، لتصبح الأسعار الجديدة 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي.

وقالت مصادر لمصراوي إن خفض الأسعار يأتي على ضوء نزول الأسعار عالميا، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الخردة والبيليت بالإضافة إلي تراجع سعر الدولار.

وتوقعت المصادر أن تقوم المصانع الأخرى بانخفاضات مماثلة للحفاظ على تنافسيتها والاستمرار في البيع.