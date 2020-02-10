استقرار أسعار الأدوات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار مستلزمات المدارس للفصل الدراسي الثاني استقرت عند نفس مستوياتها مع بداية العام الدراسي، مع زيادة الإقبال على شراء الكتب الخارجية.

وتابع صفا، أن أسعار الأدوات المدرسية عادة لا تتغير في الفصل الدراسي الثاني، وتستقر عند نفس أسعار بداية العام الدراسي.

وأضاف صفا، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية متوسطا تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لكن الإقبال على شراء الكتب الخارجية مرتفع.

وكانت أسعار الكشاكيل والكراسات ومستزمات المدارس تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 و20% مع بداية العام الدراسي، بحسب ما قاله صفا في وقت سابق لمصراوي.

وسجل سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة نحو 20 جنيها، ودستة أقلام الجاف نحو 15 جنيها، ودستة كراسات إنجليزي نحو 25 جنيها.

وسجل سعر دستة الأقلام الرصاص 5 جنيهات، وسعر علبة الألوان الخشب بين 5 جنيهات و60 جنيها بحسب الجودة، وسعر الأستيكة الواحدة يتراوح بين 50 قرشا و7.5 جنيه، وسعر طقم الأدوات الهندسية بيتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها.