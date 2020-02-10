أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون غدا ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

11:39 ص الإثنين 10 فبراير 2020
عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون غدا ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

صورة أرشيفية للساعة السكانية

كتبت- شيماء حفظي:

تعلن وزيرتا التخطيط والصحة، غدًا الثلاثاء، تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع تسجيل عدد السكان في الداخل 100 مليون نسمة.

ووفقا لمصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن عدد السكان في مصر سيبلغ غدا 100 مليون نسمة، وفقا لما تظهره الساعة السكانية.

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

تعداد سكاني

المؤشرات السكانية سكان مصر الجهاز المركزي للمحاسبات

الخبر التالى:

رسوم التأمين الصحي تخفض أرباح جهينة 19% خلال العام الماضي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه لأقل مستوى منذ نوفمبر 2016