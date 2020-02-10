عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون غدا ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل

كتبت- شيماء حفظي:

تعلن وزيرتا التخطيط والصحة، غدًا الثلاثاء، تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، مع تسجيل عدد السكان في الداخل 100 مليون نسمة.

ووفقا لمصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن عدد السكان في مصر سيبلغ غدا 100 مليون نسمة، وفقا لما تظهره الساعة السكانية.

وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة، في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.