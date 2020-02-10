غدا.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال طارق الملا وزير البترول، إن رعاية الرئيس السيسي وحضوره للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابي الكبير الذي شهده خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف أن هذا الحدث الذي يعقد للعام الرابع على التوالي سيكون بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية في مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل أو لم تستثمر فيها منذ فترة.

وذكر الوزير أن هذا الحدث سيسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز في مصر، والشراكات الناجحة لها والمقومات والمزايا التنافسية لديها، وكذلك أبرز الأهداف والخطط المستقبلية.

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يحظى بإقبال دولي وإقليمي متنامي كل عام، وأن هذا العام يشهد تضاعف أعداد المشاركين والعارضين والرعاة عدة مرات مقارنة بفعاليات الدورة الأولى، وبالتالي يؤكد نجاح هذا الحدث في استقطاب الدول وكبريات الشركات العالمية وكبار المسئولين بهذه الشركات للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة، وفقا للبيان.

كما يضم المؤتمر فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و 10 جلسات استراتيجية و 4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول.

ويتضمن المؤتمر أيضا 6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة، وفقا للبيان.

كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، بحسب البيان.

ويوفر المعرض فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة، وفقا للوزارة.