تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت - شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.