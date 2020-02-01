مصادر: "أبوظبي الأول" يعتزم الإبقاء على موظفي بنك عوده حال الاستحواذ عليه

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي إن بنك أبوظبي الأول يعتزم الإبقاء على موظفي بنك عوده مصر بنفس حقوقهم الوظيفية في حال نجاح صفقة الاستحواذ عليه.

وكانت مصادر مصرفية، قالت الأسبوع الماضي لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على طلب بنك أبوظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن، بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع، كما قالت مجموعة عوده اللبنانية إن المناقشات حصرية مع أبوظبي الأول.

وبحسب المصادر التي تحدثت لمصراوي اليوم إن موظفي بنك عوده البالغ عددهم أكثر من 1700 موظف يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة المصرفية وهو ما يدفع مجموعة أبوظبي الأول للحفاظ عليهم ولكن حسب رغبة كل موظف.

وأضاف المصادر أن اتجاه أبوظبي الأول للاستحواذ على بنك عوده جاء بما يتوافق مع خطة توسع البنك الجغرافية في عدد من الدول ومن أهمهم مصر التي ستشهد مزيد من التعاون مع الإمارات.

وكانت مصادر قد تحدثت سابقًا لمصراوي قالت إن صفقة شراء بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر ستنتهي في غضون 3 أشهر نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها المجموعة اللبنانية تأثرا بالتوترات الأخيرة في بيروت.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول تبلغ 214.5 مليار دولار وأعلى قيمة سوقيه تبلغ 45 مليار دولار، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويأتي كثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط من حيث قوة رأس المال ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر للعام الجاري والخاص بأقوى 100 بنك في العالم.