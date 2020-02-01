وزيرة التعاون الدولي تلتقي ممثل بنك التنمية الأفريقي في مصر

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت بمالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وفقًا لبيان صحفي من الوزارة.

وقال البيان إن الجانبين، بحثا تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.

وتبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك نحو 1.04 مليار دولار، ووصل حجم التعاون إلى 6.76 مليار دولار في أكثر من 100 مشروع في مجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحي وتطوير المناطق الأكثر احتياجا والتعليم العالي والنقل ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي، وفقًا للبيان.

وأكدت رانيا المشاط، على أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بما يتوافق مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توسيع البنك نشاطه فى تمويل القطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة مساهمته فى مشروعات التنمية.

ونقل البيان عن مالين بلومبرج، أشادتها بالتحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وأضافت أن البنك حريص البنك على زيادة الشراكة التنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتعاون في تشجيع التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية، وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقى والدول الأفريقية لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.