وزارة التضامن تبدأ المرحلة الأولى لاختيار مشرفي حج الجمعيات 8 و9 فبراير

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت أنه سيتم إجراء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م وذلك خلال يومي 8 و9 فبراير الجاري للمتقدمين من محافظات الجمهورية فيما عدا محافظات جنوب الصعيد والتي سيتم عقدها يوم 15 فبراير الجاري.

ونقل بيان صحفي من الوزارة اليوم عن نيفين القباج وزيرة التضامن الجتماعي، أهمية حسن اختيار المشرفين اللائقين لآداء تلك المهمة السامية التي شرفنا بها في خدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك وفقاً لاختبارات تتميز بالشفافية والعدالة لإختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، اضغط هنا عن الجدول التفصيلس المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتي القاهرة وسوهاج.

وأوضح عبد الموجود أنه من المقرر اختيار 270 مشرفًا من اجمالي 1115 متقدم كان منهم عدد 945 رجلًا وعدد 170 سيدة وسيتم اجراء الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب.

وقال إن الاختبارات سيتم إجرائها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية وتقام في محافظات (القاهرة – سوهاج) ويشمل الاختبار التحريري عدد 60 سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الافتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي اعتمدت من قبل التعليمات المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام وتم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من15 ديسمبر الماضي وحتى 2 يناير الماضي، وتقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية ثم تتبعها إجراء مقابلات وإختبارات شفوية للأعضاء الذين تم إجتيازهم الإختبارات التحريرية.