ختام فعاليات برنامج "استراتيجيات التسويق والخطة التصديرية للدول الأفريقية"

كتبت- شيرين صلاح:

اختتام وزارة التجارة والصناعة فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التسويق والخطة التصديرية للدول الأفريقية" بمشاركة ممثلي عدد من الدول الأفريقية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وجاء اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 12– 30 يناير حول "استراتيجيات التسويق بغرض التصدير والخطة التصديرية للدول الأفريقية "للعاملين بوزارات التجارة والصناعة بعدد من الدول الأفريقية حيث استهدف البرنامج رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق بغرض التصدير وإعداد الخطط التصديرية.

وقال البيان إن البرنامج عقد بمقر مركز تدريب التجارة الخارجية وتم تنفيذه بالتعاون بين المركز وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وقد شارك في فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الممثل المقيم لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا).

ونقل البيان عن هالة جدامى، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، قولها إن البرنامج تضمن عدد من المحاور التدريبية الرئيسية شملت رفع مهارات أخصائي التسويق بالدول الأفريقية من خلال التركيز على عناصر الخطة التسويقية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير، والتعريف بالأهمية الإقتصادية للتصدير في الوقت الحالي.

كما شمل البرنامج التعرف على تطورات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية العالمية، وكذلك تعريف المتدربين بأهم مفاهيم ومناهج بحوث السوق والمعايير الأساسية لاختيار الأسواق والمزيج التسويقي.

يذكر أن مركز تدريب التجارة الخارجية تم انشاؤه في إطار التعاون بين حكومتي مصر واليابان للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التدريب ورفع مهارات العاملين بمجالات التصدير والتجارة الخارجية.

وينفرد المركز بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة العملية والنظرية في مجال التصدير والتجارة الخارجية والتي تركز على التعريف بإجراءات ومستندات التصدير والشحن والجمارك، وبحوث السوق واختيار الأسواق ومصادر المعلومات والمصطلحات التجارية وضمان مخاطر الصادرات والعقود الدولية ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية.