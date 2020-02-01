وفد من كوريا الجنوبية يلتقي وزيرة التعاون الدولي لبحث التعاون بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج، المدير التنفيذي للبنك الكورى للاستيراد والتصدير، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن اللقاء جاء في ختام زيارة الوفد لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والبنك الكوري للاستيراد والتصدير في المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للبيان.

وقالت رانيا المشاط، في البيان إن الحكومة المصرية حريصة على تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، في إطار تبادل الخبرات وإقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

ونقل البيان عن هوان جون يانج، رئيس الوفد الكوري، حرص البنك كمؤسسة تمويلية كبرى على تقديم الدعم اللازم وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد أن كوريا الجنوبية حريصة على زيادة الشراكة مع مصر في عدد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية.

وأطلع الوفد، الوزيرة، على نتائج اجتماعاته مع الوزارات المصرية المعنية بالتعاون المصري الكوري على مدار 4 أيام وبحث المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

ويعتبر البنك الكوري للاستيراد والتصدير Korean Exim Bank أكبر مؤسسة كورية تساهم في التمويلات الذكية للمشروعات التنموية.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم اشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كم، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام اليكتروني بدلاً من النظام اليدوي، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو.