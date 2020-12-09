هيرميس تتعاقد مع "كايش" لتوفير حلول تمويل رقمية للموردين

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية "كايش" المتخصصة في حلول سلسلة الموردين عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، لتوفير حلول تمويل رقمية مبتكرة تتيح للموردين تمويل مستحقاتهم باستخدام التكنولوجيا المقدمة من شركة "كايش".

وقالت هيرميس، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من خلال الاتفاقية سيتم توفير برنامج متكامل لمختلف أحجام الشركات مما يتيح للجانب المشتري وشبكات الموردين على حد سواء رقمنة عمليات الدفع وتمويل المستحقات، حيث يتيح البرنامج تقليل العقبات التشغيلية من خلال تمكين العملاء من الاشتراك في الخدمات بخطوة واحدة والاعتماد على حلول تكنولوجية غير مسبوقة لميكنة طلبات التمويل.

وقال عادل البوصيلي المدير والشريك المؤسس بشركة "كايش" إن فريق العمل بشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تمكن من ستيعاب نموذج عمل شركة "كايش" ونظرتهم الإيجابية لاحتياج السوق المحلي لمثل تلك الحلول المبتكرة وقدرة ومقومات نمو البرنامج المشترك الذي تم إطلاقه من جانب الشركتين.

وأضاف محمود حسن الشريك المؤسس بشركة "كايش" أن شركة "كايش" تم تأسيسها للاستفادة من التطور الملحوظ بالتكنولوجيا المالية وذلك لتقديم خدمات متطورة لكافة الأطراف ذات الصلة في سلسلة الموردين، سواء كانت شبكة الموردين أو الجانب المشتري أو المؤسسات المالية على حد سواء، كما أشار إلى أن الشراكة من شأنها توفير حلول مالية متكاملة تناسب كافة الشركات من خلال إطار رقمي بالكامل.

يذكر أن شركة "كايش" هي شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في توفير حلول لتمويل سلسلة الموردين، وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية هي شركة رائدة في التأجير التمويلي وخدمات التخصيم.