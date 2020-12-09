هيئة الاستثمار تبحث مع الغرفة الألمانية العربية جذب استثمارات جديدة



كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع يان نوتر الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، تنسيق الجهود نحو تقديم الدعم لكافة الشركات الألمانية العاملة في مصر، وتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بجذب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات الألمانية القائمة.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء، يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني وكبرى الشركات الألمانية في مصر.

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الاستثمار أهم الإجراءات الميسرة التي تقوم بها الهيئة لمتابعة سير عمل الشركات ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا حرص الهيئة على تشجيع كبرى الشركات العاملة في مصر على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الهيئة تتبع استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار من حيث عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول والشركات المستهدفة.

واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تعزيز التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأشاد رئيس الغرفة الألمانية بالعلاقات الوثيقة مع هيئة الاستثمار، والتنسيق المشترك للترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، واهتمام عدد كبير من الشركات الألمانية لبحث فرص الاستثمار في مصر خاصة في ظل الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.