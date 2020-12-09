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أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:58 م الأربعاء 09 ديسمبر 2020
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 808 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 925 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية جلسة أمس الثلاثاء إلى 1870.5 دولار للأوقية، قبل أن تعاود مرة أخرى للتراجع اليوم الأربعاء بنسبة 0.61%، وهبط سعر الأوقية اليوم بنحو 11.5 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1859 دولارا في تمام الساعة 12:44 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب صعدت في السوق المحلي 11 جنيهًا للجرام الواحد، خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب الذهب سعر الجرام عيار 18 عيار 24

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