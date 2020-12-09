الضرائب توضح خطوات تسجيل الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:

قال عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة بمصلحة الضرائب، إن خطوات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن التسجيل في المنظومة، والتكامل مع المنظومة، والتوقيع الإلكتروني، ونظام الأكواد الموحد، وإجراء الاختبارات على المنظومة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، استعرض عادل محجوب خطوات إنشاء ملف تعريفي للممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمري 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وأضاف أن الخطوة الأولى من إنشاء الملف أن يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة ( eInvoice@eta.gov.eg ) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.

كما تتضمن المرفقات صورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحًا به بيانات الشركة (رقم التسجيل - عنوان الشركة - الإيميل الخاص بالشركة - رقم تليفون الشركة)، وبيانات الممثل أو المفوض / admin (الاسم بالعربي والإنجليزي - رقم بطاقة الرقم القومي - الإيميل الخاص بالمفوض - رقم تليفون المفوض).

وأشار محجوب إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تقوم المصلحة (الموظف المختص) بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل، أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات.

وذكر أن الخطوة الثالثة هي أن يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

وأوضح عادل محجوب أن الخطوة الرابعة لإنشاء ملف تعريفي للممول، هي أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة.

وقال إن الخطوة الخامسة هي إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول، حيث يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.

وفيما يتعلق بشهادة التوقيع الإلكتروني، أشار محجوب إلى أن الجهة المسؤولة عن إصدارها هي شركة إيجيبت تراست وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا ITIDA)، والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.